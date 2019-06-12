Социалисты призывают Кодряну к ответу об исполнении решения МСК

Социалисты призывают Кодряну к ответу об исполнении решения МСК

Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Динарий Кожокару требует от и.о примара Руслана Кодряну представить информацию об исполнении решения Муниципального совета от 5 февраля текущего года по поводу Регламента по осуществлению торговой деятельности в муниципии Кишинев.

– Прошло несколько месяцев с момента принятия Муниципальным советом Регламента по осуществлению торговой деятельности в муниципии Кишинев. Несмотря на это, решение совета не исполняется. Жду от Кодряну ответа относительно исполнения решения Мунсовета, – сказал Кожокару.

Напомним, ранее, по инициативе главы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динария Кожокару, в примэрии прошли слушания по деятельности киосков с цветами и газетами в Кишиневе, а также о едином дизайне этих ларьков.

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