Социалисты призывают граждан принять участие в акции по благоустройству Рышкановского парка

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Социалисты пригласили жителей Рышкановки принять участие в акции по благоустройству Рышкановского парка, которая стартует в субботу, 23 марта, в 9.00.

– В этом парке сотни поваленных деревьев, в нем нужно навести порядок и подготовить его к дальнейшей высадке деревьев. За последние годы мы уже высадили в этом парке более 4 тысяч деревьев. Но этого мало – парк нуждается в реабилитации, – сказал исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента от одномандатного округа 28, Влад Батрынча на брифинге 22 марта.

Он отметил, что в субботнике примут участие более тысячи человек. Кроме того, будет организовано более 10 единиц транспорта.

– При помощи команды социалистов мы запустим программу по очистке озера в Рышкановском парке, у дамбы. В перспективе мы запустим программу по реабилитации этой зоны, чтобы люди могли проводить в нем свое свободное время, – добавил Батрынча.

Социалист подчеркнул при этом, что ни одна публичная администрация не справится с благоустройством зеленых зон без поддержки граждан. Батрынча также сообщил, что в среду начнется акция по благоустройству парка по улице Флорилор и реабилитация лесопосадок в районе Петрикань и по улице Дойна.

В субботу также пройдут акции по благоустройству следующих территорий:

10.30 – ул. Албишоара, 80/5, восстановление детской площадки.

11.30 – сквер ниже Мемориала воинской славы «Вечность», посадка деревьев и благоустройство.

12.00 – ул. Измаильская – угол ул. Хаждеу, высадка роз.