Социалисты призвали примэрию в срочном порядке организовать работу коммунальщиков для расчистки города

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Депутат ПСРМ Влад Батрынча, в частности, отметил, что город буквально парализован вследствие прошедшего снегопада. Однако примэрия предпочитает заниматься сносом киосков вместо того, чтобы решать реальные проблемы муниципия и его жителей, которые не терпят отлагательства.

Заявление было сделано в рамках пресс-конференции. Социалист напомнил представителям исполнительной власти, что многие дворы столицы оказались заблокированными вследствие непогоды, а люди буквально не могут выйти из подъездов на улицу. Коммунальные службы не просто не справляются с существующими проблемами, но даже и не пытаются это сделать, констатировал Батрынча.

– Единственное, на что хватило “таланта” примэрии муниципия – это предложить людям не пользоваться личным транспортом. Мы призываем примэрию заняться проблемами мунипиция, организовать коммунальные службы, арендовать технику, закупить все необходимое для того, чтобы люди могли выходить и выезжать из своих дворов, – сказал он.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что примэрия отчитывается о том, что держит ситуацию под контролем, кишиневцы придерживаются иного мнения. Многие граждане сетуют в соцсетях на нерасчищенные дороги и дворы и выражают возмущение некачественной работой коммунальных служб.