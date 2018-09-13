Социалисты призвали примаров пригородов подготовить отчет об использовании бюджета на 2018 год

Социалисты призвали примаров пригородов подготовить отчет об использовании бюджета на 2018 год

Вопрос исполнения бюджета пригородами Кишинева обсуждался накануне, 12 сентября, на организованных фракцией Партии социалистов тематических слушаниях.

Мунсоветник Петр Бурдужа также попросил примаров пригородов подготовить проекты, которые они планируют осуществить, и смету расходов, чтобы можно было все обсудить и предложить муниципальному совету для голосования и внесения в проект бюджета на 2019 год.

– У нас много вопросов к пригородам, не только по бюджету на нынешний год, но и по проделанной за год работе, а также по планам на следующий год, – сказал советник.

На обсуждениях в примэрии присутствовали лишь примары населенных пунктов Будешть, Чореску, Тогатино, Бубуечь и Гидигич. Остальные примары, хоть и были проинформированы и приглашены на обсуждение, не явились. Из присутствующих на обсуждении почти все примары пригородов полностью использовали выделенный их населенному пункту бюджет.

На 10 октября на 15.00 запланированы слушания по бюджету на 2019 год.

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