Социалисты призвали Кодряну в срочном порядке организовать работу коммунальщиков для расчистки города

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Депутат ПСРМ Влад Батрынча, в частности, отметил, что город буквально парализован вследствие прошедшего снегопада. Однако примэрия предпочитает заниматься сносом киосков вместо того, чтобы решать реальные проблемы муниципия и его жителей, которые не терпят отлагательства.

Заявление было сделано в рамках пресс-конференции. Социалист напомнил врио генпримара Руслану Кодряну, что многие дворы столицы оказались заблокированными вследствие непогоды, а люди буквально не могут выйти из подъездов на улицу. Коммунальные службы не просто не справляются с существующими проблемами, но даже и не пытаются это сделать, констатировал Батрынча.

– Единственное, на что хватило “таланта” примэрии муниципия – это предложить людям не пользоваться личным транспортом. Мы предлагаем господину Кодряну так же, как предлагали господину Киртоакэ, заняться проблемами мунипиция, организовать коммунальные службы, арендовать технику, закупить все необходимое для того, чтобы люди могли выходить и выезжать из своих дворов, – сказал он.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что примэрия отчитывается о том, что держит ситуацию под контролем, кишиневцы придерживаются иного мнения. Многие граждане сетуют в соцсетях на нерасчищенные дороги и дворы и выражают возмущение некачественной работой коммунальных служб.