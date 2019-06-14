Социалисты призвали граждан по всей стране принять участие в народном марше в Кишиневе (ФОТО)

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Сегодня, 14 июня, депутаты парламента, местные советники, активисты Партии социалистов и “Молодой гвардии” провели день политического информирования по всей стране.

Социалисты вышли на улицы городов и сел, рассказали жителям республики о том, какая критическая ситуация сложилась в стране, в условиях когда преступный режим Плахотнюка, пытаясь удержаться у власти, пытается блокировать деятельность легитимных президента, парламента и правительства.

Кроме того, представители ПСРМ пригласили граждан выйти на народный марш в Кишиневе в воскресенье, 16 июня, в 11.00.