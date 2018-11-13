Социалисты призвали госструктуры и примэрию не потворствовать “черным” застройщикам в Кишиневе (ВИДЕО)

“Черные” застройщики вновь активизировали свою деятельность в столице. О последних вопиющих примерах строительного беспредела в рамках пресс-конференции рассказали муниципальные советники Партии социалистов.

Как отметил муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов, социалисты давно борются с незаконным строительством в Кишиневе. Нередки случаи, когда социалистам приходится “противостоять огромной государственной машине, которая буксует, а в большинстве случаев защищает нерадивых застройщиков”. В частности Одинцов привел в качестве примеров: стройку по улице Московский проспект, 2, где с 2015 года ведется незаконное строительство, и стройку по улице Киев, 7, где был расположен Дом культуры профсоюзов, что является нарушением Закона о защите памятников. Несмотря на многочисленные обращения социалистов по этим и по другим случаям в ответственные инстанции, незаконные строительные работы продолжаются, отметил советник ПСРМ.

– Государственная машина, правоохранительные и судебные органы, Государственная строительная инспекция ничего не делают для защиты интересов граждан, – сказал он.

Еще один вопиющий случай незаконного строительства произошел вчера, 12 ноября. На улице Николая Димо, 7/3 застройщик спилил около 100 деревьев и начал подготовку участка к строительным работам, несмотря на то, что документов, позволяющих вести строительные работы, нет. Примечательно, что два спиленных дерева внесены в Красную книгу, и уже хотя бы это является нарушением закона, отметил советник ПСРМ Динарий Кожокару. По его словам, социалисты обратились к вице-примару Нистору Грозаву с просьбой не выдавать каких-либо документов на строительство по вышеуказанному адресу до выяснения всех обстоятельств.

В то же время депутат Партии социалистов Григорий Новак подчеркнул, что многочисленные обращения народных избранников по фактам незаконного строительства в Кишиневе остаются незамеченными государственными структурами. В данной связи социалист выразил мнение, что Госстройинспекция, местная власть и ряд ведомств своим бездействием потворствуют строительной мафии. Новак отметил, что если правоохранительные органы не могут самостоятельно расследовать все незаконные случаи строительства и призвать к ответственности всех виновных, социалисты готовы предоставить своих юристов, чтобы пролить свет на эти дела.

В заключение пресс-конференции социалисты призвали госслужащих и примэрию, в чьи компетенции входит решение проблем в области строительства, выполнять свою работу, а не способствовать беззаконию. В противном случае советники и депутаты ПСРМ готовы вместе с жильцами прийти в кабинеты ответственных чиновников и привести последних на места незаконных строек.