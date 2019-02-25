Социалисты призвали ЦИК не вводить в заблуждение граждан: Мы получаем другую информацию из территорий, чем та, которую публикуют (ВИДЕО)

Социалисты призвали ЦИК не вводить в заблуждение граждан: Мы получаем другую информацию из территорий, чем та, которую публикуют (ВИДЕО)

Представляя результаты голосования, Центральная избирательная комиссия манипулирует общественным мнением. Так считают представители Партии социалистов. По их мнению, ЦИК намеренно публикует число обработанных протоколов, а не реальное количество бюллетеней.

В частности, секретарь по идеологии, депутат ПСРМ Ион Чебан отметил, что на данный момент обработано всего 20% бюллетеней, что очень мало.

– Мы рады, что Партия социалистов на первом месте, и мы уверены, что разница между ПСРМ и другими партиями будет гораздо большей, чем сейчас. Мы получаем другую информацию из территорий, чем та, что публикует ЦИК. Мы будем ждать всех результатов. У нас есть параллельный подсчет, нам помогают более 10 тысяч человек. Мы оптимистично настроены и уверены, что ситуация изменится, – сказал он. 

Чебан также отметил, что социалисты продолжают документировать все нарушения и в скором времени выскажутся относительно легитимности прошедшего голосования. Об этом же рассказал представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский.

– Мы ждем окончательных результатов и после этого выскажемся, – сказал он. 

В заключение Чебан призвал ЦИК представлять верные данные, а именно – процент от проголосовавших, а не от подсчитанных протоколов.

Повторяю: сейчас подсчитаны около 20% бюллетеней. Мы не знаем их географию. Ждем окончательных данных, – подытожил он. 

 

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