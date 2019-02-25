Социалисты призвали ЦИК не вводить в заблуждение граждан: Мы получаем другую информацию из территорий, чем та, которую публикуют (ВИДЕО)

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Представляя результаты голосования, Центральная избирательная комиссия манипулирует общественным мнением. Так считают представители Партии социалистов. По их мнению, ЦИК намеренно публикует число обработанных протоколов, а не реальное количество бюллетеней.

В частности, секретарь по идеологии, депутат ПСРМ Ион Чебан отметил, что на данный момент обработано всего 20% бюллетеней, что очень мало.

– Мы рады, что Партия социалистов на первом месте, и мы уверены, что разница между ПСРМ и другими партиями будет гораздо большей, чем сейчас. Мы получаем другую информацию из территорий, чем та, что публикует ЦИК. Мы будем ждать всех результатов. У нас есть параллельный подсчет, нам помогают более 10 тысяч человек. Мы оптимистично настроены и уверены, что ситуация изменится, – сказал он.

Чебан также отметил, что социалисты продолжают документировать все нарушения и в скором времени выскажутся относительно легитимности прошедшего голосования. Об этом же рассказал представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский.

– Мы ждем окончательных результатов и после этого выскажемся, – сказал он.

В заключение Чебан призвал ЦИК представлять верные данные, а именно – процент от проголосовавших, а не от подсчитанных протоколов.

– Повторяю: сейчас подсчитаны около 20% бюллетеней. Мы не знаем их географию. Ждем окончательных данных, – подытожил он.