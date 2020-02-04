Социалисты приветствуют инициативу президента о поддержке отечественных производителей

Социалисты приветствуют инициативу президента о поддержке отечественных производителей

Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова приветствует инициативу президента страны Игоря Додона, разработанную в поддержку местных производителей и предусматривающую обеспечение условий для продажи отечественных товаров в крупных торговых сетях страны. ПСРМ  проголосует за  принятие этого проекта на пленарном заседании парламента. Об этом сегодня на брифинге заявил депутат-социалист Владимир Головатюк.

Он отметил, что данная инициатива направлена на защиту интересов местных производителей. Социалисты проголосуют за этот проект, и призывают к этому и другие парламентские фракции, добавил он.

Напомним, что ранее президент отмечал, что Молдова импортирует многие продукты, которые могла бы сама производить. В данной связи глава государства указывал на необходимость поддержки отечественных производителей, в том числе, путем создания условий для продвижения молдавских товаров на внутреннем рынке, включая крупные торговые сети.

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