Социалисты привели в порядок сквер у мемориала “Вечность”

Социалисты привели в порядок сквер у мемориала “Вечность”

Десятки активистов Партии социалистов привели вчера в порядок сквер возле Мемориала воинской славы «Вечность». В мероприятиях приняла участие и председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

Социалисты убрали мусор, сухие ветки и листья, привели в порядок деревья.

Стоит отметить, что вчера ПСРМ провела субботники во всех секторах города.

–  Это хорошая традиция, которая помогает нам почувствовать не только связь с природой, с родным городом, но и поддерживать связь поколений. Эту традицию мы будем поддерживать и впредь, – отметила в данной связи Зинаида Гречаный. 

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