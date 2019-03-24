Социалисты привели в порядок сквер у мемориала “Вечность”

Десятки активистов Партии социалистов привели вчера в порядок сквер возле Мемориала воинской славы «Вечность». В мероприятиях приняла участие и председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Социалисты убрали мусор, сухие ветки и листья, привели в порядок деревья.

Стоит отметить, что вчера ПСРМ провела субботники во всех секторах города.

– Это хорошая традиция, которая помогает нам почувствовать не только связь с природой, с родным городом, но и поддерживать связь поколений. Эту традицию мы будем поддерживать и впредь, – отметила в данной связи Зинаида Гречаный.