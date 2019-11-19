Социалисты пришли на помощь пострадавшим от пожара (ФОТО)

Несколько месяцев назад в одной из комнат общежития по адресу Мунчешть, 808 произошло возгорание, в результате которого был нанесен большой ущерб не только собственникам квартиры, но и соседям.



Пострадавшим от несчастного случая оказана необходимая помощь в восстановлении имущества. Советниками-социалистами из резервного фонда муниципия были выделены необходимые средства для ликвидации последствий пожара, сообщил на своей странице в соцсети вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.