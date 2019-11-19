Социалисты пришли на помощь пострадавшим от пожара (ФОТО)

Социалисты пришли на помощь пострадавшим от пожара (ФОТО)

Несколько месяцев назад в одной из комнат общежития по адресу Мунчешть, 808 произошло возгорание, в результате которого был нанесен большой ущерб не только собственникам квартиры, но и соседям.

Пострадавшим от несчастного случая оказана необходимая помощь в восстановлении имущества. Советниками-социалистами из резервного фонда муниципия были выделены необходимые средства для ликвидации последствий пожара, сообщил на своей странице в соцсети вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Сейчас завершаем работы по ремонту самой комнаты, где было возгорание. В подъезде с первого по последний этажи заменены окна и сделан ремонт. На этаже, где начался пожар, приведены в порядок стены и потолок. Проведен ремонт на этаже, в туалете и кухне. Ремонтные работы еще продолжаются, и будут завершены в течение нескольких недель, – отметил он. 

 

 

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