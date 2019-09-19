Социалисты принялись за установку ещё одной детской площадки на Ботанике (ФОТО)

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В рамках программы по благоустройству столичных дворов продолжаются работы по установке детских площадок. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор Ботаники Юрий Витнянский.

По обращению жителей по адресу Пандурилор, 53, сегодня начали работы по возведению детской площадки. Детский комплекс будет устанавливаться в два этапа: сегодня установим все элементы, а через несколько дней, после того, как цемент хорошо схватится, будет установлен заборчик и покрытие, – отметил он.

По словам социалиста, работы по благоустройству столичных дворов будут продолжаться до холодов, пока позволяет погода.