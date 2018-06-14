Социалисты приняли участие в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке

Социалисты приняли участие в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке

Делегация Республики Молдова во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом РМ в РФ Андреем Негуца приняла участие в VII Среднерусском экономическом форуме и ХVIII Курской Коренской ярмарке, которые проходили 7-10 июня в городе Курск Российской Федерации.

В состав делегации вошли также депутат молдавского парламента от фракции Партии социалистов РМ Адриан Лебединский, представитель Общественной палаты при Президенте РМ Сергей Мишин, председатели районов Окница и Басарабяска Василий Романюк и Петр Пушкарь, представители молдавской диаспоры, научного сообщества, а также предприниматели – производители сельскохозяйственной продукции. Молдавская делегация находилась в Курске по приглашению Губернатора Курской области Александра Михайлова, пишет пресс-служба формирования.

На Курской Коренской ярмарке была представлена масштабная экспозиция молдавской продукции, были заключены договоры между сельскохозяйственными производителями Молдовы и Курской области на поставку сельхозпродукции, саженцев, было заключено соглашение о сотрудничестве между Аграрным университетом Молдовы и Аграрной академией Курска. VII Среднерусский экономический форум проводится в Курске седьмой раз подряд, он собрал 2,5 тысячи участников из 30 стран.

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