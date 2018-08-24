Социалисты приняли участие в церемонии захоронения останков советских воинов на Шерпенском плацдарме (ФОТО)

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный, депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» приняли участие сегодня, 24 августа, в церемонии захоронения останков 21-го советского воина, погибших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в 1944-м году.

Церемония была проведена на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». Останки погибших героев были обнаружены в ходе поисковых экспедиций.

Мероприятие было проведено общественными организациями «Русский историко-патриотический клуб» и «Август» при поддержке администрации Президента Республики Молдова, Посольства Российской Федерации в Республике Молдова, представительства Россотрудничества, общины храма Святого равноапостольного князя Владимира г.Кишинева, Национального Координационного Комитета «Победа».

В мероприятиях также принял участие президент страны Игорь Додон.