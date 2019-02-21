Социалисты предупреждают граждан: Фотографировать бюллетени запрещено законодательством! (ВИДЕО)

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В последнее время социалисты получают все больше сигналов о том, что во время прохождения инструктажа членам избирательных бюро говорят, что в день выборов разрешено фотографировать избирательные бюллетени. В то же время граждане, работающие в подконтрольных правительству учреждениях, говорят, что их заставляют фотографировать бюллетени после того, как они поставят в них печать. В данной связи представители формирования провели пресс-конференцию, на которой предупредили избирателей о том, что это запрещено по закону.

В частности, представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский отметил, что в соответствии с пунктом 68 Регламента о деятельности избирательных бюро запрещено фотографировать избирательные бюллетени после того, как гражданин поставил на нем печать “Проголосовано”.

– Любая попытка нарушить эту норму может быть расценена как нарушение тайны голосования или нарушение конституционной гарантии гражданину, что его голос может быть свободно выражен. Это может быть основанием для привлечения к ответственности. Публично призываем ЦИК вмешаться в эту ситуацию, мы сделаем и письменное обращение, в котором попросим Комиссию разработать циркуляр с предупреждением ко всем электоральным чиновникам о недопустимости нарушения тайны голосования граждан Республики Молдова. Наши наблюдатели будут следить за попытками нарушить эту норму, – сказал он.

В данной связи секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан отметил, что социалистам известно, что сотрудников государственных предприятий, медицинских, образовательных и других учреждений, подведомственных сегодняшнему правительству, буквально заставляют фотографировать бюллетени и показывать их после выхода с избирательного участка. Чебан также призвал всех граждан помнить о том, что это запрещено законодательством, и что это может повлечь за собой все последствия законодательного характера.

– Призываем всех, кто пытается выслужиться таким образом, кто обещал, что “Есть список людей, мы покажем бюллетени”, помнить, что это запрещено. Фотографировать бюллетени запрещено законодательством, – подытожил он.