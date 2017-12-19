Социалисты представят проект решения, обязывающий столичные власти благоустроить периметр ул. Киев – Руссо – Димо (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом сообщил на своей странице в соцсети муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов.

Сегодня в столичном секторе Рышкановка состоялось публичное обсуждение проблемы затруднительного передвижения жителей района и учащихся учебных заведений, а также проблемы транзита автотранспорта через микрорайон по периметру улиц Киев – Алеку Руссо – Николае Димо. Обсуждение состоялось по просьбе жителей района.

– Были официально приглашены представители: примэрии Кишинева, Управлений архитектуры, транспорта и ЖКХ, Управления капитального строительства, «Кишиневпроекта», Дорожной полиции, детсада №88, лицея «Алеку Руссо», жители района. Пришли на обсуждение: представители Управлений архитектуры и транспорта, претуры Рышкановки, «Кишиневпроекта», детсада №88, жители и гражданские активисты, муниципальные советники, – отметил Одинцов.

По словам муниципального советника, в ходе обсуждения было решено не приступать к процедуре разработки нового Зонального плана данного микрорайона, а разработать проект решения, обязывающий Главное управление архитектуры заказать проект обустройства тротуаров и освещения возле учебных заведений, а глав Управления транспорта и Управления капитального строительства построить, согласно проекту, пешеходную зону и обустроить освещение.

– К чему, в качестве муниципальных советников, и приступаем, – добавил мунсоветник от ПСРМ.