Социалисты представят новую концепцию по закупке продуктов питания для детских садов

Социалисты представят новую концепцию по закупке продуктов питания для детских садов

Партия социалистов представит парламенту новую концепцию по закупке продуктов питания для детских садов и школ в Молдове.  Такое решение было принято после многочисленных проблем в области питания в учебных заведениях страны, которые были выявлены специальной комиссией, созданной для осуществления проверок в школах и детских садах.

Председатель комиссии, депутат ПСРМ Раду Мудряк отметил в рамках пресс-конференции, что в 2016 году был зарегистрирован случай поставки некачественных продуктов питания в детские сады. В данной связи в парламенте была создана специальная комиссия по изучению этой ситуации, которая представила отчет и рекомендации по этому поводу, но они не были выполнены ни одним государственным учреждением. Комиссия, в частности, рекомендовала изменить концепцию закупки продуктов питания для детских садов, а также трудоустроить медицинских работников, которые занимались бы приемом закупленных продуктов питания. По словам депутата, после осуществленных проверок ситуация не изменилась, а 11 компаний, которые поставляли продукты питания в детсады и школы до скандала, так и продолжают это делать с многочисленными нарушениями.

– Еще одно нарушение заключается в том, что цена у одной компании на один и тот же продукт в разных секторах города варьирует до 10 леев. Почему так? Потому что коррупция. Продолжается воровство денег из системы за счет питания детей, – сказал Мудряк, возмутившись тем, что правительство не выполнило рекомендации комиссии, а Генеральная прокуратура и Национальный центр антикоррупции не предприняли меры для привлечения виновных в ситуации к ответственности.

Муниципальный советник ПСРМ Динарий Кожокару отметил еще одну проблему  – нехватку работников в детских садах. По его словам, для решения данной проблемы проводились переговоры с руководством и учениками колледжей, чтобы молодые специалисты приходили на работу в детские сады. Но при зарплате в 900 леев никто не хочет работать.

– По инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете в 2017 году удалось выделить надбавку в размере 50% к зарплате работников детсадов, в 2018 году выделили еще 500 леев.  Преподавателям выделили надбавку в 20%. Несмотря на все наши старания хоть как-то помочь работникам детских садов и школ, правительство запретило с 2019 года выделять надбавки к зарплате. Таким образом, вместо тех 2400 леев, которые люди в детсадах получали с учетом надбавок, с 2019 года они вновь будут получать 900 леев. Это обусловлено отсутствием интереса в развитии дошкольной и школьной системы образования, – сказал Кожокару, подчеркнув, что именно правительство и должно заниматься решением такого рода проблем.

Социалисты отметили и тот факт, что во всех детских садах, в зависимости от сезона, должно быть единое меню. На сегодняшний день оно разное.

Новая концепция по закупке питания в детских садах, которую депутаты ПСРМ намерены представить парламенту, предусматривает транспарентный процесс закупки, а также трудоустройство квалифицированных работников в дошкольные и школьные учебные заведения страны.

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