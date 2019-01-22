Социалисты представят новую концепцию по закупке продуктов питания для детских садов

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Партия социалистов представит парламенту новую концепцию по закупке продуктов питания для детских садов и школ в Молдове. Такое решение было принято после многочисленных проблем в области питания в учебных заведениях страны, которые были выявлены специальной комиссией, созданной для осуществления проверок в школах и детских садах.

Председатель комиссии, депутат ПСРМ Раду Мудряк отметил в рамках пресс-конференции, что в 2016 году был зарегистрирован случай поставки некачественных продуктов питания в детские сады. В данной связи в парламенте была создана специальная комиссия по изучению этой ситуации, которая представила отчет и рекомендации по этому поводу, но они не были выполнены ни одним государственным учреждением. Комиссия, в частности, рекомендовала изменить концепцию закупки продуктов питания для детских садов, а также трудоустроить медицинских работников, которые занимались бы приемом закупленных продуктов питания. По словам депутата, после осуществленных проверок ситуация не изменилась, а 11 компаний, которые поставляли продукты питания в детсады и школы до скандала, так и продолжают это делать с многочисленными нарушениями.

– Еще одно нарушение заключается в том, что цена у одной компании на один и тот же продукт в разных секторах города варьирует до 10 леев. Почему так? Потому что коррупция. Продолжается воровство денег из системы за счет питания детей, – сказал Мудряк, возмутившись тем, что правительство не выполнило рекомендации комиссии, а Генеральная прокуратура и Национальный центр антикоррупции не предприняли меры для привлечения виновных в ситуации к ответственности.

Муниципальный советник ПСРМ Динарий Кожокару отметил еще одну проблему – нехватку работников в детских садах. По его словам, для решения данной проблемы проводились переговоры с руководством и учениками колледжей, чтобы молодые специалисты приходили на работу в детские сады. Но при зарплате в 900 леев никто не хочет работать.

– По инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете в 2017 году удалось выделить надбавку в размере 50% к зарплате работников детсадов, в 2018 году выделили еще 500 леев. Преподавателям выделили надбавку в 20%. Несмотря на все наши старания хоть как-то помочь работникам детских садов и школ, правительство запретило с 2019 года выделять надбавки к зарплате. Таким образом, вместо тех 2400 леев, которые люди в детсадах получали с учетом надбавок, с 2019 года они вновь будут получать 900 леев. Это обусловлено отсутствием интереса в развитии дошкольной и школьной системы образования, – сказал Кожокару, подчеркнув, что именно правительство и должно заниматься решением такого рода проблем.

Социалисты отметили и тот факт, что во всех детских садах, в зависимости от сезона, должно быть единое меню. На сегодняшний день оно разное.

Новая концепция по закупке питания в детских садах, которую депутаты ПСРМ намерены представить парламенту, предусматривает транспарентный процесс закупки, а также трудоустройство квалифицированных работников в дошкольные и школьные учебные заведения страны.