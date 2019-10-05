Социалисты представили своих кандидатов во Флорештах и Сынжерей (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с жителями города Флорешт и Флорештского района. Участники встречи очень откровенно побеседовали о политической и экономической ситуации в стране и в районе, о проблемах, с которыми сталкиваются жители Флорешт.

– Отметила во время беседы, что у всех проблем есть решение. У Партии социалистов есть программа развития как для всей страны, так и для каждого населенного пункта, есть и профессионалы, которые могут реализоваться эту программу. Представила кандидата Партии социалистов на пост примара Флорешт Юрие Гангана и его команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Флорештского района. Вместе мы сможет навести порядок в нашей стране: в каждом районе, в каждом селе. Работы предстоит еще много, но мы справимся! – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Также прошла встреча с жителями города Сынжерей и Сынжерейского района. Зинаида Гречаный представила им кандидата Партии социалистов на пост примара Сынжерей – Татьяну Лука и ее команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Сынжерейского района.

Во время встречи председатель ПСРМ рассказала о ситуации в стране, о важнейших задачах, которые стоят сегодня перед Партией социалистов. Она также отметила, насколько важным будет участие граждан во всеобщих местных выборах 20 октября.

– Выборы заставляют нас ответить на вопрос: чего мы хотим от власти и готовы ли мы к тому, чтобы жить лучше? Мы должны осознано подходить к выбору кандидатов, ведь от их деятельности зависит качество нашей жизни в ближайшие четыре года. За кандидатами ПСРМ стоит вся Партия социалистов, которая поддержит в трудную минуту. Мы вместе, поэтому у нас все получится! – добавила она.