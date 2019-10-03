Социалисты представили своих кандидатов на местных выборах в Унгенах (ФОТО)

Социалисты представили своих кандидатов на местных выборах в Унгенах (ФОТО)

Вместе с социалистами Владом Батрынчей и Богданом Цырдей председатель ПСРМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с жителями города Унгены и Унгенского района. Она представила кандидата Партии социалистов на должность примара города Унгены Геннадия Митрюка, а также его команду кандидатов в примары населенных пунктов и кандидатов в местные советники Унгенского района.

Председатель ПСРМ отметила во время встречи, что недостаточно просто участвовать в выборах и даже недостаточно просто победить. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы реализовать программу преобразований в районе для того, чтобы люди стали жить лучше и начали связывать свое будущее и будущее своих детей со своей страной, уверена она.

– И у нас, социалистов, есть такая программа. У нас есть команда. У нас есть знания, опыт и желание работать. От нас, от наших общих усилий зависит наше общее будущее, – подчеркнула Зинаида Гречаный. 

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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