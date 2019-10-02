Социалисты представили своих кандидатов на местных выборах в Новых Аненах (ФОТО)

Социалисты представили своих кандидатов на местных выборах в Новых Аненах (ФОТО)

Вместе с социалистами Владом Батрынчей и Богданом Цырдей председатель ПСРМ Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с жителями города Новые Анены. 

– Получилась очень откровенная беседа. Ответила на многочисленные вопросы, которые касаются сбыта сельскохозяйственной продукции, восстановления в полной мере российского рынка для молдавских производителей, высоких тарифов, дефицита молодых учителей в районе, возвращения российских информационных программ, – отметила она на своей странице в соцсети. 

Кроме того, Гречаный представила присутствующим кандидата ПСРМ на должность примара Новых Анен Александра Мацарина и его команду кандидатов в примары сел и местные советники Новоаненского района.

– Отметила, что у всех кандидатов Партии социалистов есть программы развития для населенных пунктов, которые они представляют, и за каждым из них стоит вся команда ПСРМ, которая поддержит и поможет во всем. Вместе мы Молдова, вместе мы добьемся перемен к лучшему! – добавила она. 

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