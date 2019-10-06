Социалисты представили своих кандидатов и жителям Бессарабки (ФОТО)

Социалисты представили своих кандидатов и жителям Бессарабки (ФОТО)

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный сегодня встретилась с жителями города Бессарабка и Бессарабского района и представила им кандидата Партии социалистов на пост примара Бессарабки Петра Пушкаря и его команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Бессарабского района.

– Поговорили с собравшимися в зале Дома культуры жителями Бессарабки о ситуации в нашей стране и в районе, о деятельности парламентского большинства, ответила на многочисленные вопросы. Отметила, что ситуация в стране достаточно сложная, однако первые шаги уже сделаны по очищению власти и реализации необходимых реформ. Для достижения положительных результатов нам необходимо объединить свои усилия. Вместе мы победим! – написала она на своей странице в соцсети. 

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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