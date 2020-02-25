Социалисты представили инициативы в области сельского хозяйства и защиты прав потребителей

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Депутаты парламентской фракции Партии социалистов рассказали на брифинге 25 февраля о деятельности фракции ПСРМ в области защиты прав потребителей и сельского хозяйства.

Социалист Раду Мудряк представил журналистам информацию об уже зарегистрированных в парламенте законопроектах в этой области. Прежде всего, он остановился на проекте поправок в закон о государственных закупках, который предусматривает 10% квоту для отечественных производителей. Раду Мудряк отметил, что является соавтором этой инициативы, которая уже была принята парламентом в первом чтении 27 сентября 2018 года.

В частности, проект предусматривает, что при оценке предложений по контрактам на товары и работы, оценочная стоимость которых составляет до 2 млн леев, закупающий орган будет применять преференциальную маржу в пользу отечественных товаров и работ, цена которых не будет превышать 15 процентов лучшей цены предложения. Согласно проекту, для предложений товаров, произведенных предприятиями обществ слепых, глухих, инвалидов, психиатрической больницы, пенитенциарных учреждений и экологических сельскохозяйственных товаров, льготная маржа не будет превышать 20% от цены наилучшего предложения. Депутат отметил, что этот проект не противоречит международным соглашениям, подписанным Республикой Молдова.

Раду Мудряк также представил другие проекты, которые предусматривают, в том числе, требование к торговым сетям о размещении на полках 50% товаров отечественного производства. Депутат отметил, что после принятия этого закона правительство утвердит список товаров, которые будут регулироваться данным законом. Депутат подчеркнул, что местные производители нуждаются в поддержке государства для развития и создания новых рабочих мест, а инициативы социалистов направлены именно на это.

Депутат ПСРМ Михай Пачу представил информацию о некоторых результатах усилий Партии социалистов и Президента Республики Молдова по восстановлению позиций молдавских экспортеров на российском рынке – после снижения молдавского экспорта в результате подписания в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС и введения Россией пошлин на молдавские товары из опасений реэкспорта европейской продукции. Пачу отметил, что в настоящее время на территории Республики Молдова действуют 334 экспортные компании, из которых 258 являются ведущими экспортерами в Российскую Федерацию.

По его словам, в 2014-2015 годы на российском рынке была заблокирована деятельность около 129 молдавских компаний. Благодаря усилиям Президента Республики Молдова Игоря Додона эти фирмы вернули возможность экспортировать свои товары в Россию, более того, в последние 4-5 лет их количество выросло со 129 до 258.

Депутат также напомнил о том, что, по просьбе Игоря Додона, с 1 января 2019 года Россией были сняты таможенные пошлины для импорта молдавских овощей, фруктов, консервов, винограда и винодельческой продукции, что позволило молдавским экспортерам увеличить поставки, пишет пресс-служба ПСРМ.