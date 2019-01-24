Социалисты предложили решения транспортных проблем Кишинева

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Представители Партии социалистов рассказали на пресс-конференции 24 января о проблемах, с которыми сталкиваются жители Кишинева на дорогах, о ситуации с общественным транспортом, а также о путях решения этих проблем.

В частности, муниципальный советник ПСРМ Александр Комаров отметил, что если не принять мер, то ситуация на дорогах в столице, особенно в непогоду, будет только ухудшаться. Главная причина, по его словам, заключается в том, что в муниципии всё ещё не разработана транспортная схема, как составляющая Генерального плана города. Общественный транспорт в упадке: автобусный парк пытаются слить с троллейбусным, троллейбусный с нагрузкой не справляется, маршруток стало много меньше, констатировал социалист. Кроме того, в городе остро стоит проблема строительства парковок: перехватывающих, многоуровневых, дворовых, никто этим не занимается.

Еще одна проблема – перегруженность некоторых улиц города. По мнению Александра Комарова, ситуацию можно изменить и уменьшить количество пробок, но этим также никто не занимается.

Говоря о ситуации со снежными завалами, советник ПСРМ обратил внимание на то, что снегоуборочная техника в столице – 10-15-летней давности, средства на эти цели в размере 12 млн леев, выделенные в прошлом году, не освоены. В этом году на закупку техники выделили еще меньше средств – 5 млн леев. В то же время, по мнению советника, количество снегоуборочной техники нужно увеличить вдвое.

Депутат Олег Липский также выделил ключевые проблемы с организацией дорожного движения в столице, которые требуют решения. Кольцевые пробки, по его мнению, можно разгрузить путем реорганизации трафика, в некоторых ситуациях необходимо установить светофоры, использовать практику обратимых полос движения. Автовокзалы необходимо вынести за пределы города и построить их на въезде. Депутат назвал и другие решения проблемы загруженности городских улиц: строительство новых дорог между секторами муниципия, дорожных развязок, ремонт и модернизация мостов и виадуков, модернизация общественного транспорта, строительство кольцевой дороги, возведение многоуровневых и подземных парковок в районах города.

Депутат Григорий Новак также отметил важность решения поставленных проблем, так как с ними сталкиваются абсолютно все жители города.