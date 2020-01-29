Социалисты предложили 8 мер для обеспечения доступного и качественного медобслуживания

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Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару рассказал на проведенном накануне брифинге о намерении социалистов обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание первой необходимости.

Для этого, по мнению советника, необходимо предпринять следующие меры:

Добиться внедрения нового оборудования и технологий для лечения рака. Обеспечить консультации у запрашиваемых специалистов, а также комплекс мобильных параклинических исследований, которые можно использовать на месте. 168 машин скорой помощи будут распределены в 32 районах. Фракция ПСРМ выступает за обеспечение дополнительными специализированными транспортными средствами. Служба диализа должна быть возвращена государственным учреждениям, что позволит получать дополнительный доход. Должно быть пересмотрено Положение о заработной плате врачей, что позволит повысить заработную плату и устранить различия в зарплатах врачей из районных центров и муниципия Кишинева. Качество медицинских услуг должно быть обеспечено на всех уровнях, благодаря постоянному совершенствованию врачей и медицинских работников, как в стране, так и за рубежом. Список компенсируемых лекарств должен быть пересмотрен – по мере необходимости и их качества. Он должен быть более гибким и адаптированным к существующим патологиям пациентов и текущим потребностям. Средства Национальной кассы медицинского страхования должны быть рационально перераспределены для обеспечения медицинским оборудованием периферийных учреждений. Стимулирование врачей через различные программы.

– Мы не можем позволить себе экономить на здоровье граждан, – подчеркнул Динарий Кожокару, добавив при этом, что каждый бан будет контролироваться.