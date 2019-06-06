Социалисты предлагают создать в Кишиневе муниципальную службу по работе с малым бизнесом

0

Соответствующее предложение поступило от главы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динария Кожокару на круглом столе по обсуждению концепции единого вида киосков по продаже цветов и газет в Кишиневе, а также мест их установки.

– Необходимо определить, какой именно товар будет продаваться в рамках термина “уличная торговля”. Также должен быть разработан единый вид киосков, и нужно оставить именно это определение – “киоски”. В противном случае, изменится не только его наименование, но и список продаваемого товара. Площадь киосков должна быть не больше 9 м², – сказал Кожокару.

Социалист подчеркнул, что нужно определить и места размещения киосков. На две остановки общественного транспорта должно приходиться по одному ларьку, считает Кожокару. Кроме того, уверен он, подобные торговые точки должны располагаться исключительно в местах большого скопления людей.

– В случае, если на одно место претендуют несколько экономических агентов, будем проводить аукцион, на котором и выберем того, кто будет вести свою деятельность на установленном участке. Что касается экономических агентов малого бизнеса – предлагаем им работать в муниципальных киосках вместе с другими экономическими агентами. Данным вопросом будет заниматься новая муниципальная служба, которую планируем создать, – отметил советник.

Кожокару также считает, что необходимо контролировать, что продается в киосках. В данной связи он напомнил, что с 1 января действует Закон о табаке, но, несмотря на это, в ларьках продолжают реализовывать и табак, и алкоголь. По его словам, такое происходит из-за того, что исполнительная власть Кишинева не следит за осуществлением закона.

Примечательно, что на прошедшем круглом столе Управление архитектуры должно было представить свое видение единого вида киосков в муниципии, но проект так и не был озвучен. По словам Динария Кожокару, обсуждения этой темы будут продолжены вплоть до достижения единого консенсуса.