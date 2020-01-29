Социалисты предлагают создать платформы для контроля реализации социальных законов в районах страны

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Депутат от фракции Партии социалистов, избранный в парламент по Рышканскому одномандатному округу, Владимир Миздренко, предложил на брифинге 28 января создать в районах дискуссионные платформы для того, чтобы содействовать реализации социальных законов.

Владимир Миздренко отметил, что в последнее время Президент Республики Молдова Игорь Додон и Партия социалистов выступили с рядом социальных инициатив, направленных на улучшение жизни граждан на местах. Однако не все жители страны знают о том, что они могут воспользоваться той или иной помощью государства.

– Парламент принимает хорошие законы, но нам нужно разработать дискуссионную площадку, которая позволила бы нам контролировать применение этих законов, чтобы эти инициативы могли принести пользу каждому гражданину, – пояснил он.

Социалист отметил, что эти платформы могут создаваться на уровне местных органов власти, совместно с Национальной кассой медицинского страхования, Региональным фондом социальной поддержки населения и районными управлениями социальной помощи, чтобы улучшить механизм реализации законов в социальной сфере. Депутат также сообщил, что на следующей неделе состоится первая встреча в Рышканском районе, в ходе которой будет запущен пилотный проект по созданию такой платформы.