Социалисты предлагают сократить период перерасчета пенсий для работавших и работающих пенсионеров (ВИДЕО)

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Депутаты фракции ПСРМ сегодня зарегистрировали в парламенте проект закона о сокращении периода перерасчета пенсий для работавших и работающих пенсионеров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Партии социалистов, автор инициативы Владимир Односталко.

Он отметил, что в нашей стране насчитывается более 700 тысяч человек, получающих пенсию. 162 тысячи из них – работающие пенсионеры.

– Одни работают, потому как еще в состоянии работать, но большинству элементарно не хватает на проживание. В предыдущем созыве парламента мы добивались перерасчета пенсий для работающих (работавших) пенсионеров. Однако прошлая власть растянула этот срок до 2027 года. Сегодня средняя продолжительность жизни небольшая, к примеру, мужчины, в среднем, живут 67 лет. Люди просто не доживут до перерасчета. Проект закона, который мы представили, сокращает период перерасчета для всех пенсионеров до 2022 года, – пояснил Односталко.

Проект рассмотрят на заседаниях парламентских комиссий, а после – и в пленуме законодательного органа.

