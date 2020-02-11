Социалисты предлагают разработать механизм парламентского контроля над решениями ЕСПЧ в отношении Молдовы

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Как отметил депутат фракции ПСРМ Василий Боля, наша страна, к сожалению, является одним из лидеров по обращениям граждан в ЕСПЧ. Эта проблема обсуждается еще с 2014 года, но пока решение не было найдено.

В связи с этим фракция ПСРМ предлагает создать специализированную комиссию, которая займется мониторингом обращений в ЕСПЧ со стороны граждан Молдовы и решений Европейского суда, будет поддерживать постоянную связь с ЕСПЧ и молдавскими властями, а также предлагать рекомендации для совершенствования законодательства, чтобы способствовать снижению количества обращений в ЕСПЧ и проигранных дел.

– Мы должны предпринять меры, чтобы снизить количество обвинительных вердиктов и увеличить степень доверия к молдавским судебным инстанциям, – сказал Василий Боля.