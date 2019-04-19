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Социалисты предлагают разместить по городу рекламу, обучающую сортировке и разделению мусора, а также проводить в учебных заведениях тематические занятия. Такое предложение поступило от главы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динария Кожокару и от вице-председателя фракции Александра Одинцова на заседании комиссии ЖКХ.

В частности, Одинцов считает, что необходимо перенять практику, ставшую популярной во многих странах, где сортировка мусора является традицией в каждом доме. Кроме этого, нужно прорекламировать пользу от такого действия, уверен он

– Думаю, что комиссия ЖКХ и муниципалитет могли бы рассмотреть размещение рекламы, обучающей сортировке и разделению мусора», – предложил советник.

Глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару отметил, что также необходимо проводить соответствующие занятия с детьми в школах и детских садах.

– Детям с малых лет необходимо прививать культуру разделения мусора. Только тогда у нас будет нормальная экология, не будет летающих пакетов по городу, запаха на площадках с мусорными баками. Тогда будет здоровое поколение, – сказал Кожокару.

Председатель комиссии ЖКХ, советник ПСРМ Александр Комаров считает, что мусор может принести пользу обществу, если им правильно распорядиться. По его словам, разделение мусора нужно проводить по всем позициям: батарейки, лампы, стекло, картон и бытовые отходы. Социалисты привели в пример практику зарубежных стран, где проводится селективный сбор мусора, а также рассказали о его преимуществах.