Социалисты предлагают компенсировать расходы на электроэнергию жильцам негазифицированных домов в Кишиневе (ВИДЕО)

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

Социалист напомнил, что 10 лет назад была отменена 25%-ная разница в тарифе на электроэнергию для тех, кто живет в негазифицированных домах и вынужден пользоваться электроприборами для приготовления пищи. Таким образом, расходы этих людей на электричество достаточно большие, отметил Чебан.

– Речь о 112 многоэтажках, тысячах квартир, их точная цифра до сих пор не известна, несмотря на многочисленные обращения, – отметил он.

Чебан отметил, что эта проблема касается и частных домов – как в самой столице, так и в ее пригородах, а также некоторых общежитий. В данной связи социалист отметил, что возглавляемая им фракция предлагает компенсировать на 40% расходы на электричество всем семьям, живущим в 112 домах, не подключенных к газу. Инициатива будет внесена в повестку Муниципального совета.

– Мы считаем, что этот проект должен стать приоритетным в повестке МСК. Другого решения на данный момент нет, – сказал он.

Ион Чебан также напомнил, что ранее Муниципальный совет принял срочное решение выделить 10 миллионов леев на покупку квартир, в которых смогут разместиться те, кто остался без крыши над головой в результате взрыва, однако эта недвижимость останется на балансе примэрии. Пострадавшие смогут жить в этих квартирах столько, сколько понадобится, но не смогут приватизировать их. Кроме того, еще 10 миллионов леев будут направлены на ремонт квартир, пострадавших от взрыва, а 3 миллиона леев – на материальные компенсации. Социалист поблагодарил всех неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв о помощи пострадавших в результате взрыва.