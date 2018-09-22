Социалисты поздравили жителей ряда населенных пунктов с храмовыми праздниками (ФОТО)

Социалисты поздравили жителей ряда населенных пунктов с храмовыми праздниками (ФОТО)

Вчера депутат ПСРМ Влад Батрынча вместе с советником президента Максимом Лебединским посетили и поздравили с храмовыми праздниками жителей коммуны Рэкэрия и города Костешты (Рышканского района) и коммуны Котюжень (Бричанского района). 

Они передали поздравления гражданам от имени президента Игоря Додона и председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный.

– Провели много интересных и полезных бесед, встретили поддержку и открытость со стороны граждан. После этих дискуссий понимаешь, что битва за Молдову не проиграна, и что у нашей страны есть будущее! – отметил Влад Батрынча. 

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