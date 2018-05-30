Социалисты потребуют заслушать на заседании парламента руководство НАРЭ по поводу необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо

Партия социалистов Республики Молдова выражает свою озабоченность повышением тарифов на бензин и дизельное топливо, а также очередным ростом цен на основные нефтепродукты с 30 мая 2018 года. По мнению экспертов, такое увеличение тарифов на бензин и дизтопливо в Республике Молдова не является экономически обоснованным, отмечается в сообщении для прессы формирования.

– В условиях, когда литр бензина стоит уже более 1 евро, увеличение тарифов на нефтепродукты вызовет рост цен на услуги, в первую очередь транспорта, на товары первой необходимости, продукты питания, усугубит и без того сложное положение местных производителей и сельского хозяйства. В конечном итоге это негативно скажется на положении молдавского населения, зарплаты и пенсии которого не растут такими высокими темпами – на 3-4% в месяц, – говорится в документе.

Партия социалистов обращает также внимание на катастрофическую ситуацию, которая сложилась в сфере общественного транспорта в республике в целом и в столице в частности.

– На ближайшем заседании Парламента РМ фракция Партии социалистов потребует заслушать руководство Национального агентства по регулированию в энергетике, в связи с необоснованным повышением тарифов на нефтепродукты, а также министра экономики – по вопросу негативных последствий таких повышений. Депутаты-социалисты также напомнят о том, что Национальное агентство по регулированию в энергетике является независимым регулятором на рынке энергоресурсов, которое должно отстаивать национальные интересы, а не интересы отдельных экономических агентов, – заключается в декларации ПСРМ.

Напомним, вчера Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо. Согласно этим данным, в последующие две недели, с 30 мая по 12 июня включительно, в цене значительно вырастут оба вида топлива. Так, бензин марки Premium-95 подорожает сразу на 64 бана, и будет стоить 19 леев 79 банов. Дизельное топливо же вырастет в цене на 66 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 75 банов.