Социалисты потребовали срочно решить проблему нехватки учебников в школах страны (DOC)

Социалисты потребовали срочно решить проблему нехватки учебников в школах страны (DOC)

Молдавские школы стали подавать в социальных сетях объявления о покупке учебников.

О такой вопиющей ситуации, связанной с нехваткой учебников в школах, на своей странице в соцсети сообщил депутат от Партии социалистов Владимир Односталко. Он также отметил, что родителям приходится покупать учебники за свой счет.

Депутат напомнил, что ранее по инициативе фракции ПСРМ в парламенте Конституционный суд принял решение о обеспечении бесплатными учебниками всех школьников.

– Что мы предпринимаем в этом случае: обратились с запросом муниципальную дирекцию образования, министерство образования, культуры и исследований с требованием разъяснить ситуацию в этой области и доложить какие меры ответственные лица примут для решения этой проблемы. Одновременно обратились к адвокату по правам ребенка, ждем его мнение. Советники-социалисты в мунсовете Кишинева инициируют заслушивание муниципальной дирекции образования, других ответственных лиц о ситуации с обеспечением учебниками школ и какие меры будут предприниматься для решения проблемы.

Вывод: правительство Демократической партии продолжает бесславные традиции Майи Санду. 9 лет вместе уничтожают молдавское образование. Хватит. Власть нужно менять, – заявил социалист.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md