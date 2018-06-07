Социалисты потребовали созыва заседания мунсовета Кишинева (DOC)

Об этом посредством своей страницы в соцсети сообщил глава фракции Партии социалистов Ион Чебан.

Он рассказал, что датой созываемого заседания намечено 12 июня. На нем должны быть рассмотрены проекты, зарегистрированные социалистами в примэрии ранее. Ион Чебан подчеркнул, что фракция ПСРМ готова поддержать также проекты исполнительной власти и других фракций мунсовета.

Подробно о выдвинутых проектах Ион Чебан рассказал накануне, 6 июня, в ходе пресс-конференции. Все три – социальные.

Так, в первом проекте речь идет о выделении материальной помощи в размере 70 леев для поездок в общественном транспорте ежемесячно для 370 семейных врачей, 367 медицинских ассистентов, 6707 дидактических кадров и воспитателей, в том числе из пригородов.

Второй проект касается того, что я обещал в предвыборную кампанию. Речь об утверждении дополнительно 300 соцработников для людей с ограниченными возможностями, прикованными к постели. Эти соцработники будут официально трудоустроены и обеспечены зарплатой от управления социальной помощи и здравоохранения.

Третий проект предусматривает выделение единовременной дидактической материальной помощи в размере 1 тысяча леев к 1 сентября 2018 года для 5610 дидактических кадров школ муниципия с целью приобретения дидактических материалов и канцелярских товаров.