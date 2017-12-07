Социалисты потребовали прозрачности в осуществлении проекта по энергоэффективности зданий в Кишиневе (ВИДЕО)

Мунсовет Кишинева проголосовал за предоставление кредита от ЕБРР и ЕИБ на осуществление проекта по энергоэффективности зданий столицы.

У фракции Партии социалистов появилось много вопросов по проекту, ответов на которые они потребовали на его рассмотрении. По словам советника-социалиста Александра Комарова, для того, чтобы проект действительно был полезен для города, для термоизоляции необходимо использовать безопасные материалы, а для повышения энергоэффективности — внедрять современные технологии для сохранения тепла: применять современные теплообменники, горизонтальную разводку в подаче теплоэнергии. Немаловажным вопросом является и качественный мониторинг всех систем.

Менеджер проекта Александр Панфиле заверил мунсоветников, что для осуществления теплоизоляции будут применяться экологически безопасные материалы: не полистирол, а минеральная вата. Предусмотрено проектом и внедрение горизонтальной разводки в школах и детсадах.

Со своей стороны, глава фракции социалистов Ион Чебан заявил, что формирование не против внедрения данного проекта, однако требует максимальной прозрачности в его внедрении и отсутствия коррупционной составляющей.

— К примеру, в проекте стоимость одного квадратного метра стеклопакета указана 110 евро, однако их рыночная цена составляет 60-70 евро максимум. Мы требуем проведение публичных тендеров на закупку всех материалов, — сказал он.

Чебан отметил, что социалисты жестко критиковали данный проект с той целью, чтобы исключить из него все проблемные моменты, и приняли решение поддержать его только после устранения таких моментов. В итоге большинство мунсоветников проголосовали за проект как базовый. Впоследствии в него можно будет вносить поправки.