Социалисты потребовали от примэрии продуманного подхода к налогообложению в Кишиневе

На публичных обсуждениях по вопросу о местных налогах в Кишиневе были представлены данные по сбору налогов за прошлые годы и озвучены предложения на будущий, 2019 год.

Муниципальный советник и вице-председатель фракции ПСРМ Петр Бурдужа отметил, что раньше и налоги, и бюджет обсуждались на одних слушаниях, но возникало много вопросов и проблем, поэтому было принято решение провести обсуждение налогов отдельно от проекта бюджета.

– У нас нет стратегии развития города на длительный период, нет исследований по разным областям и проблемам. Мы рекомендуем управлению экономики провести исследования и все подсчеты, как это делается за границей. Также необходимо предложить варианты относительно налогов, акцентируя внимание на развитие малого и среднего бизнеса. Помимо этого, стоило бы провести слушания по всем налогам отдельно. Мы потребовали от примэрии отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года. Все должны знать, на что деньги тратятся, – заявил Бурдужа.

Глава управления бухгалтерского учета и экономического анализа примэрии Евгения Чумак сообщила, что налоги в основном устанавливаются, исходя из статистики.

– Давайте признаем, что примэрия не может провести исследования, на основе которых можно было бы устанавливать налоги. При обсуждении бюджета необходимо поднять вопрос о проведении исследования по всем категориям налогов. Когда будет необходимая информация, тогда будут и аргументы для обращения в парламент по вопросам налогов, – отметила Чумак.

Обсуждение проекта муниципального бюджета на 2019 год запланировано на 10 октября. В проекте бюджета представлена информация и о налогах.