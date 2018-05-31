Социалисты потребовали от НАРЭ срочно аннулировать решение о росте цен на топливо (ВИДЕО)

Отказ правящего большинства провести в парламенте слушания по факту необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо возмутил социалистов. Депутаты ПСРМ заявили, что не намерены мириться со сложившейся ситуацией и потребовали аннулировать решение о повышении стоимости топлива, а также пересмотреть регламент НАРЭ, позволяющий данному органу устанавливать цены на горючее.

– Предложение заслушать главу НАРЭ и министра экономики не было поддержано, поэтому мы делаем вывод, что правящее большинство не беспокоит то, что происходит в нашей экономике, их не беспокоит то, что пострадают и сельхозпроизводители, и многие другие производители в стране. Мы требуем, чтобы эти цены были аннулированы, а принятый НАРЭ регламент, который регулирует цены на топливо, был пересмотрен, – отметила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В свою очередь депутат ПСРМ Владимир Головатюк назвал принятое НАРЭ решение очередным неприятным сюрпризом гражданам от власти. Он также подчеркнул, что главная проблема действительно заключается в регламенте, который позволяет НАРЭ диктовать цены экономическим агентам: в подавляющем большинстве случаев – в сторону повышения.

– Необходимо не только вернуться к тем ценам, которые действовали до вторника, но и пересмотреть регламент, который лежит в основе пересмотра цен. Этот регламент предписывает операторам повышать цены, – добавил он.

Депутат Партии социалистов Влад Батрынча напомнил, что НАРЭ как регуляторный орган существует и функционирует за счет денег граждан, а потому должен следовать, прежде всего, их интересам. Руководству Национального агентства по регулированию в энергетике придется ответить перед людьми за необоснованный рост цен, добавил он.

– То, что они сделали, – это жесткий удар против Республики Молдова и национальной экономики. Нам больше не нужны дискуссии. Мы требуем от НАРЭ немедленно созвать совещание и аннулировать собственное решение о повышении цен на топливо, – подытожил социалист.

Напомним, во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо. Согласно этим данным, вплоть до 12 июня включительно, в цене значительно выросли оба вида топлива. Так, бензин марки Premium-95 подорожал сразу на 64 бана, и стоит 19 леев 79 банов. Дизельное топливо выросло в цене на 66 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 75 банов.