Социалисты потребовали от Генуправления образования реализации их инициатив в поддержку дидактических кадров Кишинева (ВИДЕО)

Представители фракции ПСРМ в столичном Муниципальном совете созвали специальное заседание, куда были вызваны руководители Генерального управления образования Кишинева. Главной темой заседания стало выполнение решений мунсовета данным учреждением. В частности, речь зашла об инициативах ПСРМ – это ежемесячная надбавка в размере 20% дидактическим кадрам столицы и выделение одной тысячи леев молодым специалистам на аренду жилья. Советник Евгения Чебан потребовала, чтобы реализация этих инициатив началась как можно скорее, пишет a-tv.md.

– 20% надбавка – это была моя инициатива. Мы работали с госпожой Гуцу, и все расчеты она подписала. Проект решения был поддержан единогласно голосами 41 советника. Я бы хотела посмотреть на советников, которые бы высказались против, или на тех, кто сказал бы, что нет денег, но это меня мало волнует. В течение этой и прошлой недель, я попросила госпожу Гуцу, чтобы вы представили копию документа, посредством которого вы затребовали финансирования для 20% надбавки, начиная с 1 сентября. Меня не волнуют отговорки, решение было утверждено советом, решение необходимо исполнять, – сказала советник ПСРМ Евгения Чебан.

Еще одна тема, затронутая советником Евгенией Чебан, касалась исполнения решения мунсовета, который, по инициативе ПСРМ, утвердил выделение молодым специалистам столицы по одной тысяче леев в месяц, чтобы им было легче оплачивать аренду жилья.

– Эта идея может внести свой вклад в решение жилищного вопроса, являющегося основной проблемой, с которой сталкиваются молодые специалисты из учебных заведений Кишинева. Мы приветствуем тот факт, что с 1 сентября 1000 леев пойдут на пользу тем, кто не имеет жилья в муниципии. Сегодня у нас есть 140 молодых специалистов, которые считают, что эти деньги станут для них хорошим подспорьем, – сказала она.

Фракция ПСРМ проконтролировала и исполнение другой своей инициативы, которая предусматривала выделение столичным педагогам по 500 леев на покупку дидактических материалов. Каждый учитель должен был получить по 500 леев, однако, по какой-то причине из этой суммы было решено удержать в качестве налога около 15%.

– Я вас очень прошу предоставить мне пояснительную записку по зарплате, которую вы должны были сделать за декабрь месяц после утверждения решения о выделении 1 миллиона 700 тысяч леев. Вы пересчитали каждому преподавателю ту сумму, которую удержали из тех 500 леев, которые были выделены в качестве пособия на дидактические материалы? Мы вам выделили средства дополнительно для этого. Вы пересчитали те 70 леев, которые взяли в качестве налога? Я вас очень прошу, мы это оставляем на вас, мы не можем физически быть в каждом управлении и контролировать, и с талонами на питание что происходит. Каждый хочет, чтобы и ему осталось денег. Я сказала, и в финансовом управлении есть решение совета и выделенные средства. Будьте добры – исполняйте, – добавила Евгения Чебан.