Социалисты потребовали объяснений в связи со сдачей в концессию автовокзалов страны (ВИДЕО)

Депутаты Партии социалистов потребовали на сегодняшнем заседании парламента заслушать министра экономики и инфраструктуры Молдовы в связи со сдачей в концессию на 25 лет государственного предприятия “Автовокзалы и станции”.

– Мы хотим, в первую очередь, узнать, почему государство лишают прибыльного предприятия? И, во-вторых, в чем цель образования частной монополии? Мы поднимаем эти вопросы в третий раз и пока не услышали ответов, – пояснил депутат ПСРМ Олег Липский, отметив высокую значимость данной проблемы.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.