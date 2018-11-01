Социалисты потребовали объяснений в связи со сдачей в концессию автовокзалов страны (ВИДЕО)

Социалисты потребовали объяснений в связи со сдачей в концессию автовокзалов страны (ВИДЕО)

Депутаты Партии социалистов потребовали на сегодняшнем заседании парламента заслушать министра экономики и инфраструктуры Молдовы в связи со сдачей в концессию на 25 лет государственного предприятия “Автовокзалы и станции”. 

– Мы хотим, в первую очередь, узнать, почему государство лишают прибыльного предприятия? И, во-вторых, в чем цель образования частной монополии? Мы поднимаем эти вопросы в третий раз и пока не услышали ответов, – пояснил депутат ПСРМ Олег Липский, отметив высокую значимость данной проблемы. 

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.

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