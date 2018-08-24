Социалисты потребовали наказания по закону для соратников Шалару, надругавшихся над танком-памятником (ВИДЕО)

Член фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Александр Одинцов подал уголовную жалобу в Генпрокуратуру в отношении активистов партии Шалару, осквернивших советский танк-памятник в Леушанах.

Напомним, накануне лидер Партии национального единства и бывший министр обороны Анатол Шалару с гордостью сообщил об уголовно и административно наказуемом поступке своих однопартийцев. Так, они выкрасили танк, являющийся официальным монументом, в цвета румынского флага.

– Борются с памятниками освободителям Молдовы от фашистских захватчиков только сами фашисты и трусы! Они заслуживают уголовного наказания сейчас и забвения в истории, – подчеркнул Одинцов.