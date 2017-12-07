Социалисты потребовали исключить из повестки заседания парламента скандальный законопроект о запрете российских передач в Молдове (ВИДЕО)

Как отметил депутат ПСРМ Влад Батрынча, документ грубо нарушает резолюции Совета Европы и ОБСЕ и не может быть принят.

— Этот проект вводит диктатуру, антидемократические нормы, которые противоречат Конституции Республики Молдова. Конституция провозглашает принципы свободы выражения, свободы прессы и свободы мышления, поэтому этот законопроект следует исключить из повестки парламента. Он не должен быть рассмотрен, — сказал социалист.

Парламентское большинство, однако, инициативу ПСРМ не поддержало. Таким образом, законопроект о запрете российских передач в Молдове будет рассмотрен на сегодняшнем заседании парламента. Напомним, что авторами законопроекта стали, в том числе, некоторые соратники и выдвиженцы Владимира Воронина.