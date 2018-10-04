Социалисты потребовали исключить из повестки заседания парламента повторное рассмотрение законопроекта о Республиканском стадионе (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ потребовала исключить из повестки сегодняшнего заседания повторное рассмотрение законопроекта о передаче участка, на котором располагался бывший Республиканский стадион, посольству США для строительства на нем нового здания дипмиссии.

Как отметил депутат ПСРМ Григорий Новак, в момент голосования за данный проект были нарушены многочисленные законодательные нормы. Кроме того, по этой важной для граждан Молдовы темы не проводились публичные консультации, что недопустимо, добавил он.

– Слишком много знаков вопроса, почему такой большой участок для посольства. После консультаций правительство должно было бы определить другой участок, с которым были бы согласны и граждане, потому что, если нужна земля, ее могут найти и в другом месте. А этот участок предназначен для спорта, и там должен быть построен стадион, – сказал он.

Несмотря на приведенные доводы, парламентское большинство не поддержало инициативу. Напомним, законопроект вернулся в парламент после того, как президент Игорь Додон, как и обещал, не промульгировал его.