Социалисты потребовали исключить из повестки парламента инициативу ДПМ о внесении евроинтеграции в Конституцию (ВИДЕО)

Как отметил депутат ПСРМ Василий Боля, социалисты считают, что внесение идеологической поправки в Конституцию противоречит фундаментальным принципам высшего закона страны и еще больше ухудшит ситуацию в стране в сложившихся условиях, когда общество и без того разделено.

– Мы считаем, что Конституция – это высший закон страны, который должен отражать интересы всего народа, а не той или иной партии или тех или иных политиков. Подобные вопросы нужно обсуждать с народом, что не было сделано. В данной связи мы просим исключить этот проект из повестки, – сказал он.

Несмотря на приведенные аргументы парламентское большинство инициативу не поддержало.

Напомним, ранее социалисты выступили с жесткой критикой инициативы ДПМ включить евроинтеграцию в высший закон страны и заявили, что не будут голосовать за этот проект. Президент страны Игорь Додон, в свою очередь, уже заявил, что не станет его подписывать закон в случае, если он будет принят.