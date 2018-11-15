Социалисты потребовали бесплатной медицинской и психологической помощи для беременных и рожениц при отказе от курения (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов в парламенте страны потребовала внести в повестку сегодняшнего заседания инициативу о внесении дополнения в Закон о репродуктивном здоровье.

Как отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко, суть документа заключается в предоставлении бесплатной медицинской и психологической помощи беременным женщинам и роженицам при отказе от курения.

– На сегодняшний день беременные женщины не имеют возможности бесплатно проходить психологическую и медицинскую помощь, если они курят. Это очень сильно влияет на рождаемость, это очень большая проблема, которая не изучена в нашей стране, – сказал он.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.