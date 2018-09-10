Социалисты посетили штаб Сергея Собянина (ФОТО)

Мониторинговая миссия по наблюдению за выборами мэра Москвы, в которой приняли участие и муниципальные советники ПСРМ, подошла к концу.

Как отметил на своей странице в соцсети глава фракции Ион Чебан, вчера они побывали в нескольких местах.

– В первую очередь приятно удивил общественный штаб по наблюдению за выборами: онлайн-трансляция и видеозапись каждого избирательного участка, почти 4000 волонтеров-наблюдателей, быстрое реагирование на любые подозрительные действия или нарушения на участках. Например, прямо при нас рассматривался реальный случай, когда было подозрение на двойное голосование, которое, как оказалось потом – два брата-близнеца с промежутком в некоторое время проголосовали на одном из участков. Всё это было зафиксировано на камеры и оперативно расследовано, – отметил он.

Кроме этого, социалисты посетили штаб Сергея Собянина, который, по словам Чебана, удивил открытостью, демократичностью, современными подходами к идеологии, организации компании, а также мощной волонтерской программой, которая включает в себя более 13000 волонтеров всех возрастов и со всех окраин Москвы и Подмосковья. Многие из волонтеров ранее участвовали на чемпионате мира по футболу, а также в Олимпиаде в Сочи и нынешний опыт у них является не первым. Много интересных технологий: от наказов избирателей кандидату до электронного распределения задач волонтёрам, добавил социалист. Отметим, что по предварительным данным ЦИК Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы.