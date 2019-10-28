Социалисты посадили сотни деревьев в Национальный день озеленения

Социалисты посадили сотни деревьев в Национальный день озеленения

Активисты Партии cоциалистов и «Молодой гвардии», советники, депутаты, совместно с жителями Кишинева посадили сотни деревьев в День озеленения в столице.

В частности, более 250 декоративных кустов и более 100 деревьев было высажено в новом сквере у озера по улице Албишоара, который был обустроен по инициативе фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинева. В акции принял участие кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан

Сотни деревьев были высажены по аллее имени Мирча чел Бэтрын, на Ботанике у Ворот города, на Рышкановке, на Телецентре, в центре города и в других секторах столицы.

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