Социалисты помогли вещами первой необходимости жильцам обрушившегося дома в Атаках (ФОТО)

Пострадавшие в результате обрушения многоквартирного дома в городе Атаки получили посильную помощь в виде продуктов, средств первой необходимости и гигиены, постельного белья и многое другое.

Это стало возможным благодаря помощи депутатов Парламента РМ от фракции ПСРМ, которые выделили для этого свои личные деньги.