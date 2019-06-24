Социалисты помогли вещами первой необходимости жильцам обрушившегося дома в Атаках (ФОТО)

Социалисты помогли вещами первой необходимости жильцам обрушившегося дома в Атаках (ФОТО)

Пострадавшие в результате обрушения многоквартирного дома в городе Атаки получили посильную помощь в виде продуктов, средств первой необходимости и гигиены, постельного белья и многое другое. 

Это стало возможным благодаря помощи депутатов Парламента РМ от фракции ПСРМ, которые выделили для этого свои личные деньги.

– Выражаем сочувствие пострадавшим в этой ужасной трагедии и благодарность всем службам, участвующим в ликвидации последствий обрушения! Вы спасли жизни! Спасибо вам! – написала на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Ирина Лозован. 

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