Социалисты помогли убрать и благоустроить территорию Красного Креста на Рышкановке

Социалисты помогли убрать и благоустроить территорию Красного Креста на Рышкановке

Директор общества Красного Креста Полина Турта обратилась в ПСРМ с просьбой помочь благоустроить территорию и офис.

Социалисты провели все необходимые работы, и по мере возможности будут стараться помогать во всем, что требуется организации.

– Когда к нам обратились с Красного Креста за помощью, мы сразу откликнулись. Это организация, которая помогает нуждающимся, а также, в случае каких-то происшествий, оказывает жителям всяческую помощь. Такие организации, как Красный Крест, необходимы Молдове,- считает муниципальный советник фракции ПСРМ Сергей Басюк-Брынзей.

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