Социалисты помогли обустроить игровую зону в столичном детсаду (ФОТО)

Несколько недель назад к депутату парламента от ПСРМ Олегу Липскому обратились родители воспитанников детского сада №44 с просьбой обустроить игровую зону учреждения.

Ранее из муниципального бюджета были выделены средства на ремонт помещения для хранения пищевых продуктов, а на обустройство детских площадок средств не хватило. При помощи предпринимателей-транспортников Олег Липский нашел возможность благоустроить игровую зону этого детсада. По его периметру были установлены песочницы, спортивно-игровые и другие сооружения для времяпровождения детей.

Позаботились социалисты и об окружающей природе. Олег Липский, а также депутат ПСРМ Анатолий Лабунец, муниципальный советник Юрий Витнянский и директор заведения высадили на территории около десяти елей.