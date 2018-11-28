Социалисты помогают отремонтировать крышу дома на Буюканах, пострадавшего при пожаре этим летом (ФОТО)

Социалисты помогают отремонтировать крышу дома на Буюканах, пострадавшего при пожаре этим летом (ФОТО)

В июне этого года в одном из домов на столичной улице Ион Крянгэ 6/1 произошёл пожар, в результате которого пострадали 5 квартир, а также полностью была разрушена крыша.

Муниципальный совет Кишинева выделил почти 600 000 леев на ремонт пострадавшего здания. По настоянию фракции Партии социалистов восстановительные работы и монтаж металлической кровли будут проводиться из бюджета мэрии, сообщил на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Динарий Кожокару, который лично проинспектировал ход работ.

– Надеюсь, что они завершатся как можно скорее, а в будущем подобных ужасных случаев не будет, – отметил он. 

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